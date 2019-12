Burnley-Aston Villa: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il 2020 si aprirà con la ventunesima giornata di Premier League che, insieme a Brighton-Chelsea, alle 13:30 ci presenterà un bel match tra Burnley e Aston Villa. La classifica racconta di due squadre in cerca di punti: i Clarets cercano punti per allontanare sempre di più la zona rossa, essendo comunque tranquilli in tredicesima posizione con 24 punti, mentre ai Villans serve una vittoria per tirarsi fuori dai guai essendo terzultimi con solamente 18 punti raccolti fin qui. Sean Dyche non avrà a disposizione il centrale Gibson e l’ala Lennon che stanno però completando il percorso di recupero e nel giro di due settimane torneranno entrambi a disposizione; Dyche riproporrà tutti i titolari, l’unico dubbio di formazione riguarda il compagno di reparto di Wood: uno tra Jay Rodriguez e Barnes giocherà titolare col secondo al momento favorito. Dean Smith ha perso per infortunio il suo miglior centrocampista, McGinn, che si andrà ad aggiungere agli infortunati Davis, Mings, Green e Steer; nel 4-3-3 a centrocampo il posto di McGinn verrà preso da Hourihane che ha scalzato Lansbury nel ballottaggio. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Aston Villa:

Burnley-Aston Villa probabili formazioni:

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Westwood, Cork, Brady; Barnes, Wood.

Probabile formazione Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Hause, Targett; Nakamba, Luiz, Hourihane; El Ghazi, Wesley, Grealish.

Burnley-Aston Villa quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.80 3.75 4.25 1.90 1.83 1.70 2.00 1.75 3.80 4.25 1.90 1.85 1.83 1.87 1.82 3.55 4.35 1.88 1.82 1.68 2.06

Il NO GOAL ci sembra la giocata migliore, altrimenti anche l’X non è una cattiva idea.

Burnley-Aston Villa dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

