Brighton-Chelsea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’anno nuovo, e il ventunesimo turno di Premier League, si apriranno col match tra Brighton e Chelsea che inaugureranno il 2020 già dal primo gennaio alle ore 13:30. La classifica vede le due squadre in buonissima posizione: i Seagulls viaggiano tranquilli in quattordicesima posizione con 23 punti mentre i Blues sono quarti, in zona champions, con ben 35 punti. Graham Potter avrà tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per le ali lungo degenti March e Izquierdo, dunque dopo il turnover attuato nel turno precedente (con l’utilizzo del 4-2-3-1) torneranno molti titolari in campo col consueto 3-5-2. Frankie Lampard, reduce dall’impresa contro l’Arsenal nel derby londinese ribaltando il risultato in una manciata di minuti, avrà qualche grana di troppo per questo match avendo perso nelle ultime settimane diversi uomini: out per scelta tecnica e per questioni legate al mercato Giroud e Pedro, in più saranno assenti gli infortunati Tomori, Emerson, James e Loftus-Cheek. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Brighton-Chelsea:

Brighton-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Alzate, Stephens, Gross, Bernardo; Maupay, Trossard.

Probabile formazione Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; William, Abraham, Hudson-Odoi.

Brighton-Chelsea quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.60 3.60 2.00 2.10 1.70 1.57 2.25 3.70 3.70 1.90 2.15 1.65 1.60 2.20 3.81 3.40 1.98 2.11 1.65 1.54 2.32

Il Brighton è una squadra sicuramente ostica da affrontare, ma il Chelsea gli è decisamente superiore, perciò ci aspettiamo una partita da GOAL o da OVER 2,5.

Brighton-Chelsea dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30.

