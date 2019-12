Newcastle-Leicester: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno dei match più interessanti della ventunesima giornata si giocherà mercoledì primo gennaio alle ore 16:00, quando a St James Park arriveranno i forti ragazzi del Leicester per affrontare i padroni di casa del Newcastle. La classifica è positiva per entrambe: i Magpies sono undicesimi con 25 punti mentre le Foxes sono seconde con ben 42 punti, anche se sono usciti sconfitti contro tutte e due le rivali big di classifica (Liverpool e Manchester City). Steve Bruce fa la conta dei presenti: out per infortunio Clark, Saint-Maximin, Lascelles, Dummett, Ritchie e Ki, mentre Joelinton andrà valutato per bene viste le sue condizioni precarie, il suo posto in caso verrà preso da Gayle. Brendan Rodgers dopo le due cocenti sconfitte contro Liverpool e Manchester City ha visto il suo Leicester dare una bella prova di forza: vittoria in trasferta per 2-1 ai danni del West Ham (con tanto di esonero di Pellegrini) nonostante un ampio turnover, mentre in questa gara torneranno in campo tutti i titolari senza alcuna eccezione essendo tutti a disposizione del tecnico senza infortunato alcuno. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Newcastle-Leicester:

Newcastle-Leicester probabili formazioni:

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandéz, Lejeune; Yedlin, Longstaff, Shelvey, Almiron, Willems; Carroll, Joelinton.

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Newcastle-Leicester quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.00 3.85 1.65 1.85 1.87 1.80 1.90 4.75 3.90 1.65 1.87 1.87 1.87 1.83 5.25 3.65 1.68 1.85 1.85 1.76 1.95

OVER 2,5 e segno 2 ci sembrano le puntate migliori

Newcastle-Leicester dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.