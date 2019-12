Mercoledì 1 gennaio, alle 18:30, la ventunesima giornata di Premier League ci offrirà un super match tra Manchester City ed Everton… Guardiola contro Ancelotti! La classifica recita così: Citizens terzi con 41 punti, Toffees decimi con 25 ma in netta ripresa dopo l’avvento del duo Ferguson-Ancelotti. Pep Guardiola ha dichiarato con molta sincerità che “il Liverpool non si può recuperare” e queste parole sono suonate un pò come prologo ad un addio a fine stagione, ma è qui che il DG Ferran Soriano è intervenuto dicendo che “Guardiola resterà fino a fine contratto, e cioè giugno 2021”, perciò Pep rimarrà sulla panchina del City con o senza scudetto in tasca; per il match Guardiola non avrà a disposizione gli infortunati Silva, Sané, Stones e Laporte, oltre che lo squalificato Ederson. Carlo Ancelotti ha riportato entusiasmo e punti in quel di Liverpool (sponda Everton), ed insieme all’annuncio del progetto per il nuovo stadio ora l’Everton sembra avere veramente sterzato l’annata, con un mercato di gennaio adeguato questa squadra potrebbe veramente rilanciarsi ai piani alti già da questa stagione; Gomes, Iwobi e Gbamin saranno gli unici assenti per infortunio, da valutare invece le condizioni precarie di Schneiderlin e Baningime. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester City-Everton:

Manchester City-Everton probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester City-Everton quote e pronostico:

Vogliamo un bene dell’anima a Carlo Ancelotti, ma il City è più forte dell’Everton, dunque suggeriamo un banalissimo segno 1. Se cercate qualcosa di più remunerativo (e quindi rischioso) allora possiamo suggerire il GOAL.

Manchester City-Everton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 18:30.

