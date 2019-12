La ventunesima giornata di Premier League sarà ricca di bei match, uno dei quali si giocherà mercoledì 1 gennaio alle ore 16:00, quando al St Mary’s Stadium i padroni di casa del Southampton riceveranno il Tottenham. La classifica di recente è migliorata per entrambe: i Saints sono usciti dalla zona rossa grazie a tre risultati utili consecutivi e si sono portati in quindicesima piazza con 22 punti, gli Spurs di Mourinho invece hanno risalito la china fino alla sesta posizione ed al momento hanno 30 punti. Ralph Hasenhuttl si è sempre detto tranquillo anche nei momenti in cui la squadra ristagnava nelle ultime tre posizioni, questa positività è stata trasmessa ai suoi ragazzi che cono riusciti a tirarsi fuori dalla zona retrocessione per ora; unici assenti l’attaccante Long ed il terzino Valery, tutti gli altri calciatori saranno arruolabili. José Mourinho vede finalmente gennaio: il mercato di riparazione gli servirà per acquistare alcuni calciatori e separarsi dagli scontenti per dare una sterzata definitiva e concreta alla stagione e riportare la squadra ad essere competitiva sin da subito; lo squalificato Son e gli infortunati Lloris e Davies saranno gli unici assenti. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-Tottenham:

Southampton-Tottenham probabili formazioni:

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Adams.

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Ndombélé, Dier; Moura, Alli, Sessegnon; Kane.

Southampton-Tottenham quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.30 3.50 2.15 2.15 1.65 1.50 2.35 3.40 3.50 2.05 2.20 1.62 1.53 2.35 3.38 3.40 2.17 2.24 1.60 1.48 2.53

UNDER 2,5 e segno 2 ci sembrano le puntate migliori

Southampton-Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 16:00.

