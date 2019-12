Leicester-Liverpool: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Arriva il turno più amato dagli inglesi, il Boxing Day! La diciannovesima giornata di Premier League presenterà, nel suo turno più atteso, il match più interessante ed atteso di tutto il campionato: alle ore 21:00 di giovedì 26 dicembre, al King Power Stadium, si giocherà il big match tra Leicester e Liverpool. La classifica vede le due squadre torreggiare su tutte le altre: i Reds comandano il campionato con 49 punti lassù in vetta, mentre le Foxes inseguono in seconda piazza con 39 punti. Il match stabilirà se il Leicester di Rodgers potrà contendere lo scudetto al Liverpool battendolo (e nessuno fin qui c’è riuscito!) o se la banda Klopp scalzerà anche i secondi in classifica aumentando il distacco. Brendan Rodgers per questo fondamentale match non avrà a disposizione il solo centrocampista lungo degente Matty James, mentre l’ala Harvey Barnes uscita malconcia dal match perso contro il City si è in parte ripreso, tanto che lo stesso Rodgers in conferenza ha ammesso che l’infortunio era più lieve di quello che si pensasse e dunque il ragazzo sarà della lista dei convocati, anche se il suo posto nell’undici titolare verrà preso da Demarai gray. Jurgen Klopp, fresco campione del mondo avendo trionfato nel Mondiale per Club, avrà qualche grana in più rispetto al collega: Oxlade-Chamberlain, Lovren, Matip, Fabinho e Clyne non saranno del match essendo tutti infortunati, mentre il giovane attaccante Brewster ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio e potrebbe anche rispondere presente alla convocazione; nell’undici titolare vedremo dunque il giovanissimo Joe Gomez al centro della difesa, mentre Henderson scalerà al centro del centrocampo in regia per far posto a Milner nel ruolo di mezzala destra. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leicester-Liverpool:

Leicester-Liverpool probabili formazioni:

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Gray; Vardy.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Leicester-Liverpool quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.35 3.70 2.05 2.20 1.60 1.50 2.40 3.30 3.60 2.05 2.25 1.60 1.53 2.35 3.53 3.50 2.08 2.25 1.57 1.48 2.47

Allora, la partita si preannuncia come clamorosamente bella, ma noi abbiamo come un sentore… e se vi dicessimo che secondo noi questa volta il Liverpool cadrà? Rischiate l’1 del Leicester, altrimenti cautelatevi con il GOAL che ci sembra la puntata sicuramente più probabile.

Leicester-Liverpool dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:00.

