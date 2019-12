Il big match della ventunesima giornata di Premier League si giocherà mercoledì 1 gennaio alle ore 21:00, così il 2020 del calcio inglese inizierà col botto: Arsenal-Manchester United, appuntamento all’Emirates Stadium. La classifica recita così: Gunners deludenti e dodicesimi con appena 24 punti, Red Devils in netta ripresa al quinto posto con 31. “Welcome at Home, Mikel!” si è tramutato ben presto in “ Welcome to Hell, Mikel!”, diventando virale sui social in pochissimi minuti, ed effettivamente rispecchia bene la realtà: Mikel Arteta dovrà fare un vero miracolo per rimettere in pista questo Arsenal che francamente sempre destinato ad un’annata senza obiettivi; per il match ci sono numerose noie per Arteta: out sicuramente Kolasinac, Tierney e Sokratis, in forte dubbio Bellerin, Ceballos, Chambers, Xhaka, Martinelli e Holding. Ole Solskjaer ha visto sfumare la possibilità di portarsi a casa il gigante Haland, ma il suo United tornerà comunque sul mercato per provare a rinforzare la squadra: su tutti, si fa il nome di Eriksen, che si proverà a prendere si da subito ma più probabilmente arriverà a parametro zero a giugno; per il match Solskjaer ha ritrovato Dalot e Pogba ma ha perso McTominay, che si andrà ad aggiungere a Bailly, Rojo e Fosu-Mensah. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Arsenal-Manchester United:

Arsenal-Manchester United probabili formazioni:

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Pereira, Rashford; Martial.

Arsenal-Manchester United quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.60 3.60 2.55 2.20 1.60 1.50 2.45 2.55 3.50 2.55 2.25 1.60 1.50 2.40 2.66 3.40 2.63 2.20 1.62 1.45 2.62

Le scommesse più “ovvie” sono il GOAL e l’OVER 2,5… ma se volete puntare per guadagnare di più (e rischiare) allora consigliamo il 2.

Arsenal-Manchester United dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:00.

