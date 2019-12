Arriva il turno più amato dagli inglesi, il Boxing Day! La diciannovesima giornata di Premier League presenterà, giovedì 26 dicembre alle ore 18:30, un interessante match tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle. La classifica recita così: i Red Devils sono in ottava posizione con 25 punti, troppo pochi per una squadra che vorrebbe rilanciarsi nelle zone europee, mentre i Magpies sono una posizione appena sotto col medesimo punteggio. Ole Solskjaer ha ritrovato gran parte dei suoi uomini che abitavano da troppo tempo l’infermeria, ora gli unici assenti per infortunio resteranno Bailly, Fosu-Mensah e Rojo, visto che Dalot e Pogba sono tornati a disposizione anche se non ancora al cento percento della forma. Steve Bruce invece fa la conta dei presenti, considerato quanti calciatori avrà fuori: out Saint-Maximin, Clark, Ki, Lascelles, Ritchie e Dummett. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Newcastle:

Manchester United-Newcastle probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial.

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandez, Lejeune; Manquillo, Almiron, Shelvey, Hayden, Willems; Carroll, Joelinton.

Manchester United-Newcastle quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.35 5.00 8.75 2.05 1.70 2.00 1.70 1.33 5.00 8.25 2.20 1.62 1.95 1.75 1.33 5.10 9.75 2.25 1.57 2.47 1.48

Confidiamo negli uomini di Solskjaer e nella difesa del Newcastle… perciò consigliamo il segno 1 ed anche l’UNDER 2,5.

Manchester United-Newcastle dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 18:30.

