Tottenham-Brighton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Arriva il turno più amato dagli inglesi, il Boxing Day! La diciannovesima giornata di Premier League si aprirà col match di giovedì 26 dicembre alle ore 13:30, quando i padroni di casa del Tottenham riceveranno il Brighton. La classifica recita così: gli Spurs sono settimi con 26 punti mentre i Seagulls sono tredicesimi con 20 punti. José Mourinho, reduce dal derby londinese perso contro il Chelsea, non avrà a disposizione per questo match lo squalificato Son e gli infortunati Lloris, Lamela e Davies, mentre Rose è stato reintegrato in rosa dopo le frizioni con la società ma partirà comunque dalla panchina. Graham Potter e i suoi ragazzi non vincono da tre turni, perciò il Boxing Day capita proprio a fagiolo; per il match saranno assenti le ali March e Izquierdo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Brighton:

Tottenham-Brighton probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Ndombélé, Dier; Sissoko, Alli, Moura; Kane.

Probabile formazione Brighton (4-3-3): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Maupay, Trossard.

Tottenham-Brighton quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.53 4.50 5.75 2.30 1.57 1.65 2.15 1.53 4.33 5.50 2.35 1.55 1.65 2.10 1.52 4.30 6.20 2.34 1.53 1.59 2.21

Il GOAL ci sembra la puntata migliore!

Tottenham-Brighton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Uno alle ore 13:30.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.