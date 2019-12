Sassuolo-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, alle 20:45 ci sarà il calcio d’inizio del posticipo della diciassettesima giornata di Serie A, nel quale si affronteranno i neroverdi ed il Napoli di Gennaro Gattuso. Le due formazioni sono separate da soli due punti in classifica, il Napoli ne ha 21 ed occupa la nona posizione, mentre il Sassuolo 19 ed è in dodicesima posizione. I neroverdi hanno rialzato la testa in settimana avendo ritrovato la vittoria con il Brescia nel recupero della settima giornata di Serie A. Il Napoli, come ripetiamo da settimane, non vince in campionato dal 19 ottobre, quando vinse in casa con l’Hellas Verona, da quel momento cinque pareggi e tre sconfitte, appena cinque punti in otto partite, bottino misero che ha catapultato il Napoli a metà classifica a meno quattordici dal quarto posto. De Zerbi dovrà fare a meno ancora del portiere titolare Consigli, Defrel e Chiriches tutti infortunati che torneranno nel nuovo anno. E’ squalificato Toljan, mentre i diffidati sono Djuricic e Magnanelli. Problemi in difesa per Gattuso che non potrà disporre dello squalificato Maksimovic e dell’infortunato Koulibaly, ci sarà quindi Luperto a fare coppia con Manolas. L’ex tecnico del Milan deciderà se far entrare Mertens durante la sfida, dopo che in settimana ha avuto dei problemini fisici; in attacco dal primo minuto partirà il tridente composto da Insigne-Milik-Callejon. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli:

Sassuolo-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo All. De Zerbi

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Dove vedere in TV ed in streaming Sassuolo-Napoli

La partita tra Sassuolo e Napoli verrà trasmessa su SkySportSerieA.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.