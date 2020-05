Castrovilli e le voci di mercato: “Voglio fare bene con la Fiorentina”

Una delle poche note positive della complicata stagione vissuta dalla Fiorentina è stato, sena ombra di dubbio, Gaetano Castrovilli; il centrocampista, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato l’attenzione di club molto importanti tra cui l’Inter. Il giocatore, in una lunga intervista rilasciata a The Athletic, ha parlato di mercato e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: Le voci sui nerazzurri? “Mi concentro solo sul fare bene con la Fiorentina”. Il rapporto con la Fiorentina? “Già essere convocato per il ritiro estivo e potermi allenare con i migliori giocatori per me era un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino allo stop è stata una stagione da sogno. Riesco a fatica a descrivere la sensazione di passare dalla B alla A fino alla Nazionale. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma comunque devo ancora lavorare per migliorare”. Gli idoli? “Il mio idolo da bambino era Ronaldinho. Oggi mi piace molto KevinDe Bruyne e provo a studiarlo. Mi piacciono anche Modric, Kroos, Isco ed Arthur”. La quarantena? “Durante la quarantena mi sono divertito ballando. Potrei anche iscrivermi di nuovo alla scuola di danza. Penso abbia influito positivamente sul mio modo di dribblare. L’allenamento è ovviamente fondamentale ma alcuni movimenti sono innati e probabilmente li ho imparati da bambino”. La Puglia? “Mi mancano soprattutto le orecchiette alle cime di rapa e le bombette di carne. In Puglia ci sono bellissime: dal mare incredibile ai parchi, a personaggi famosi e di successo come cantanti, ballerini e calciatori”.

