Roma, parla Villar: “Non esco, sento una responsabilità verso il club”

Arrivato alla Roma nel corso del mercato invernale Gonzalo Villar non è riuscito a mostrare le sua qualità sia per una folta concorrenza in mezzo al campo sia per il blocco del campionato dovuto al coronavirus. Proprio in riferimento alla pandemia, e non solo, il giocatore ha parlato ai microfoni di Onda Cero. Ecco le parole del centrocampista spagnolo: Stai studiando economia aziendale, pensi di fare il dirigente o diventare presidente di un club un giorno? “Ho fatto un esame recentemente ed è andato bene. Non penso a quello, è più una sfida. Ora davanti ho una carriera da calciatore, poi nel futuro non si può mai sapere cosa succederà e per questo è meglio avere una laurea”. Hai scoperto qualcosa di te che non sapevi durante questi mesi chiuso in casa? “Ho capito di essere in grado di fare determinate cose. Prima avevo una signora che veniva a pulire casa, ma durante il lockdown ovviamente non potevamo avere contatti con nessuno, quindi ho dovuto pensarci io”. Hai l’opportunità di visitare Roma… “La verità è che non esco. Inoltre sento una certa responsabilità nei confronti del club. A Trigoria è tutto super pulito, cerchiamo di limitare al minimo possibile i contatti. Uscire con gli amici a cenare mi esporrebbe molto, invece credo di dover stare attento perché se tutti i giocatori facessero lo stesso in un mese saremmo pieni di contagi e non potrebbe ripartire il campionato”. Immagino che parli molto con Carles Perez, dal momento che non conosci ancora bene l’italiano. “Sì, però per fortuna parlo inglese. Poi con l’italiano comincio a capire praticamente tutto”. Ti diverti spesso a giocare con i videogiochi. “Devo dire che durante il lockdown mi hanno salvato la vita. Mi connettevo con gli amici e passavo il tempo a giocare. Mi ha aiutato molto”.

