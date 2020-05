Milan, per la difesa piace Marcel Halstenberg del Lipsia

In attesa di capire quando la Serie A potrà tornare in campo (oggi La Liga ha ufficializzato l’otto giugno come data per tornare a vedere le squadre del campionato spagnolo), il calciomercato continua a muoversi nonostante le difficoltà legate al coronavirus. Una delle squadre maggiormente attive da questo punto di vista è il Milan il cui obiettivo è quello di tornare ad alti livelli sia in campo nazionale sia in ambito internazionale. I rossoneri sembrano aver individuato in Ralf Rangnick l’uomo perfetto per iniziare questo percorso di rinascita; il primo colpo che il club potrebbe mettere a segno è quello di Marcel Halstenberg, terzino sinistro del Lipsia. Del giocatore ha parlato l’agente e l’intermediario Gaetano di Caro; ecco le sue parole Non so se è un rumor fondato o meno, dato che al Milan è da poco arrivato Theo Hernandez, ma qua si parla anche di Halstenberg, terzino sinistro del Lipsia e della Nazionale tedesca. In questi giorni si è parlato del fatto che Rangnick avrebbe richiesto questi due nomi da portare al Milan”. Il discorso legato a Theo rischia di essere molto importante in questa trattativa di mercato con Halstenberg che potrebbe fare la riserva di lusso nella corsia di sinistra o andare a sostituire il francese qualora dovesse essere ceduto. La rivoluzione in casa Milan è appena iniziata e le idee sembrano essere piuttosto chiare.

