Juventus, si tenta il colpo Willian a parametro zero

La Juventus, in attesa di capire se potrà terminare questa stagione, sta lavorando sul fronte mercato per la prossima. Uno dei nomi sul taccuino di Paratici è quello di Willian, giocatore del Chelsea ma con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Tante le questioni da analizzare in primi la vicenda legata alla Premier League e ad un suo possibile ritorno in campo che dovrebbe portare delle soluzioni alternative per i calciatori in scadenza. La trattativa fra il brasiliano e il club bianconero potrebbe essere favorita da due fattori: la richiesta del giocatore di un triennale mentre i Blues ha messo sul piatto un biennale e Maurizio Sarri. A Torino, infatti, Willian ritroverebbe il tecnico italiano per il quale ha sempre espresso parole di elogio. “La sua idea tattica era molto interessante, gli piace il bel gioco e insiste sul possesso palla. Voglio ricordare che con lui abbiamo vinto un titolo molto importante come l’Europa League e che siamo arrivati davanti a altre squadre forti, piazzandoci terzi in Premier” queste le parole del classe 1988 che dimostrano la sua totale disponibilità ad un trasferimento alla Juventus.

