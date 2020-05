Premier League, giornata decisiva per la ripartenza

Il calcio vuole provare a ricominciare per dare un segnale, seppur debole, di normalità; in un periodo in cui il mondo è colpito dal coronavirus, il sistema calcistico vuole lanciare un messaggio ripresa. In questo weekend, infatti, tornerà in campo la Bundesliga con il Bayern Monaco pronto a difendere il primo posto dagli attacchi di Dortmund, Lipsia e Monchengladbach. E gli altri campionati? Francia ed Eredivisie hanno preferito chiudere mentre Serie A e Liga vogliono terminare la stagione; per entrambe si parla di metà giugno come periodo in cui le squadre potranno tornare in campo. La Premier League? La giornata di oggi sarà decisiva; secondo Sky Uk, infatti, il Governo nel pomeriggio sarà impegnato in una call con le componenti del calcio inglese e la volontà e quella di ufficializzare la ripartenza del campionato a patto che si trovino delle misure che possano tenere i calciatori e gli addetti ai lavori il più possibile al sicuro. La Premier, dunque, è pronta a ricominciare con il Liverpool ad un passo dalla conquista del titolo, una lotta europea che coinvolge sei squadre e una corsa verso la salvezza per nulla scontata.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!