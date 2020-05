Dele Alli aggredito e ferito in casa da due rapinatori

Ennesima rapina ai danni dei calciatori, questa volta è toccato a Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham, come si legge su Tuttosport, era nella sua casa di Londra (quartiere Barnet) con la fidanzata, il fratello ed altri amici quando due uomini, mascherati e muniti di coltello, si sono introdotti nell’abitazione intimando di consegnare loro i gioielli. I due malviventi hanno portato via preziosi per un valore complessivo di circa due milioni di sterline rubando anche diversi orologi di lusso, ma prima di andarsene hanno colpito al volto Dele Alli ferendolo.

Queste le parole di uno dei portavoce della polizia locale: “La polizia è stata chiamata intorno alle 00.35 per una rapina in una residenza a Barnet – ha riferito un portavoce delle forze dell’ordine -. Una delle persone presenti nella casa, un ragazzo di circa 20 anni, ha riportato una lieve ferita al volto dopo essere stato aggredito, ma non è stato necessaria alcuna medicazione in ospedale. Per la rapina non sono stati ancora effettuati arresti, ma ci sono indagini in corso”.

Dele Alli ha tenuto a tranquillizzare tutti con un messaggio apparso sui suoi social: “Grazie a tutti per i messaggi ricevuti, è stata un’esperienza orribile ma adesso stiamo tutti bene. Apprezziamo il sostegno”.

Dele

✔ @dele_official “Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support”.

Come riportato da AS e Tuttosport il 10 maggio, anche il portiere del Tottenham e capitano della nazionale francese Hugo Lloris si è stancato delle rapine in casa e pertanto ha acquistato un pastore tedesco al fine di proteggere la propria casa e la propria famiglia quando sarà fuori con la squadra. Lloris avrebbe comprato il cane da guardia dalla Elite Protection Dogs per la bellezza di 17mila euro. Negli ultimi tempi i casi di rapine nelle case dei calciatori sono diventati sempre più frequenti così l’estremo difensore degli Spurs avrebbe optato per un animale addestrato nella protezione domestica: una tipologia particolare di cane, utilizzato anche da militari e polizia di tutto il mondo.

