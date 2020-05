Barone: “Cinque sostituzioni? No, non si cambiano le regole in corsa”

“C’è chi dice no” ed in questo caso si tratta della Fiorentina, nello specifico a dirlo è Joe Barone, il direttore generale della Viola. No alle cinque sostituzioni, sì alla ripresa, questa è la linea coerente della Fiorentina che tiene da inizio marzo ormai, cioè da quando il calcio si è fermato per fronteggiare il coronavirus. Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport dove ha chiarito il punto di vista suo e della Fiorentina riguardo la ripresa del calcio, la possibilità di aumentare le sostituzioni ed i contagiati della società Viola.

CINQUE SOSTITUZIONI: “Le cinque sostituzioni? Sono contrario a cambiare le regole in corsa. Già i giocatori in questo periodo sono sottoposti mentalmente a forte stress per tutte le voci che si rincorrono, la posizione della Fiorentina è che vogliamo mantenere le stesse regole di quando abbiamo iniziato il campionato”.

RIPRESA DEL CALCIO E TUTELARLO, O SARÀ DEFAULT: “Siamo per ricominciare ma in sicurezza, senza rovinare questa stagione e compromettere la prossima. Rimettere i conti a posto sarà difficile per tutti, il calcio è un’industria da tutelare e come tutte le industrie dovrà essere aiutata dal Governo. Speriamo di poter concludere questa annata e iniziare in modo regolare la prossima, i ragazzi non possono stare fermi per tanto tempo quindi bisogna ricominciare al più presto”.

RIBÉRY IN QUARANTENA ED I SEI NUOVI POSITIVI DELLA SCORSA SETTIMANA: “I sei positivi di settimana scorsa? Stanno tutti bene e sono tutti asintomatici, contiamo di recuperare anche loro al più presto. Ribery in quarantena? Nonostante due tamponi risultati negativi in Germania e a Firenze siamo in attesa del protocollo. Intanto Franck è tornato carico e con un entusiasmo incredibile”.

