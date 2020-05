Juventus, è sempre Pogba il primo nome per il centrocampo

In questa pausa dal calcio ogni squadra ha tirato le somme per capire in quali zone del campo sia più necessario correre ai ripari e in alcuni casi si sono avviati i contatti per sondare il terreno per delle trattative. In casa Juventus oramai il tormentone riguarda il centrocampo, dopo i flop dei due nuovi acquisti Rabiot e Ramsey la vecchia signora cerca un grande nome che possa convincere la piazza, ma sopratutto che possa aiutare Sarri a velocizzare il possesso palla. Si parla con sempre più insistenza di uno scambio con il Barcellona che porterebbe in bianconero Arthur, mentre Pjanic si vestirebbe di blaugrana; ma il sogno della Juventus è sempre lo stesso: riportare in bianconero Pogba. Il centrocampista francese ha più volte ribadito che Torino è come una seconda casa e sarebbe ben contento di tornarci, inoltre l’edizione odierna di Tuttosport riporta che il Real Madrid, altro club molto interessato al giocatore dello United, si sarebbe al momento defilato. La crisi sanitaria ed economica dovuta al virus condizionerà molto il prossimo calciomercato ed i Red Devils potrebbero scontare Pogba, o magari aprire alla possibilità di fare uno scambio.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!