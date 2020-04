Juventus, individuato il sostituto di Pjanic: tutto su Jorginho

Sarri, appena arrivato alla Juventus, mise al centro del suo progetto Miralem Pjanic; il centrocampista bosniaco, infatti, secondo il tecnico avrebbe dovuto toccare una media di centocinquanta palloni a partita. Impresa complicata ma che racchiude alla perfezione il tipo di calcio che Sarri voleva applicare alla Juventus; l’ex allenatore di Napoli e Chelsea, in questi primi mesi alla guida dei bianconeri, non è riuscito a far apprendere in toto le sue idee. Il calcio propositivo e di qualità, infatti, si è visto raramente con la squadra brava ad ottenere i risultati soprattutto per merito della qualità individuale dei singoli (Cristiano Ronaldo e Dybala su tutti). La Juventus ha interrotto la stagione da prima in classifica ma con un solo punto di vantaggio sulla Lazio seconda; quello che conta è il risultato finale ma la società ha deciso di cambiare Allegri con Sarri anche per un discorso di bel gioco. In vista della prossima stagione il tecnico sta pensando ad un cambiamento: l’idea è quella di sacrificare Pjanic (mai del tutto convincente in questa stagione) per arrivare ad un vecchio pallino dell’allenatore bianconero. Stiamo parlando di Jorginho, attualmente al Chelsea e che ha fatto le fortune di Blues e partenopei proprio sotto la guida di Sarri. Il centrocampista italiano sarebbe perfetto per il tipo di gioco della Juventus e garantirebbe quella qualità che il tecnico non ha trovato con Pjanic.

