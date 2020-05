Serie C sospesa: Monza, Reggina e Vicenza promosse

Come riportato da Goal.com, al termine dell’Assemblea di Serie C si è deciso per lo stop della stagione: promosse Monza, Vicenza e Reggina, bloccate le retrocessioni e la miglior seconda che sale come quarta promossa. Nulla di ufficiale ancora, la decisione finale spetterà al Consiglio Federale chiamato a riunirsi la prossima settimana e a cui sarà illustrato lo scenario concordato nell’ultimo tavolo di lavoro, ma l’indirizzo è stato dato.

Le tre promosse Monza, Vicenza e Reggina, verranno promosse in quanto capoliste dei rispettivi gironi A, B e C, con la quarta squadra promossa che verrà fuori o calcolando la media punti ponderata secondo il rapporto gare giocate/punti oppure tramite sorteggio con algoritmo. Considerato che i playoff non saranno disputati, la quarta promossa con tutta probabilità sarà decretata in base alla media punti e se così dovesse essere sarà il Carpi a salire in Serie B. Come detto, non ci sarà alcuna retrocessione in Serie D. La palla passa ora al Consiglio Federale, che la prossima settimana dovrà esprimersi e decretare le sorti della stagione di Serie C.

