Pagliuca consiglia Donnarumma: “Fossi in lui andrei in Premier”

Gianluca Pagliuca è senza dubbio uno dei migliori portieri italiani della storia: portiere con più presenze in Serie A con la maglia della Sampdoria, portiere con più rigori parati del nostro campionato insieme ad Handanovic; ha vestito la maglia della nazionale per 8 anni, partecipando a tre mondiali e due europei; poi tanti trofei specialmente con la maglia blucerchiata ed una Coppa Uefa con l’Inter. Pagliuca è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Tuttomercatowebradio e gli è stato chiesto se si rivede in qualche giovane portiere, l’ex portierone senza esitare ha rivelato di avere un debole per Donnarumma, al quale ha consigliato di provare un’esperienza all’estero, in Premier League, nonostante il forte legame che ha con il Milan. Ecco le sue parole:

Riguardo i portieri italiani: “Donnarumma è il top, poi mi piace Gollini e Silvestri. Meret ha fatto qualche errore di troppo, ma è un portiere di valore”.

Eventuali consigli da dare a Donnarumma: “E’ molto legato al Milan, lui vorrebbe rimanere però deve stare attento. Ma passeranno degli anni prima di vincere qualcosa dì’importante così. Ci sono altre squadre che sono nettamente più avanti. Deve pensarci. Se arrivasse una grande offerta, ci penserei, soprattutto se arrivasse dalla Premier. Se fossi in lui, punterei ad andare in Premier”.

