Coronavirus, parla Giuseppe Rossi: “Non è giusto l’isolamento”

Da più di due mesi il mondo sta combattendo con il problema coronavirus, la pandemia che ha letteralmente cambiato le abitudini di tutti. La sfera calcistica, ovviamente, non è esente da questa rivoluzione e sono giorni decisivi per capire quando e come si potrà ripartire con i campionati; la Bundesliga sembra ad un passo dal ritorno in campo (probabile il ventidue maggio) mentre per la Serie a regna ancora grande incertezza. In attesa di capire una decisione definitiva ha parlato Giuseppe Rossi, ex attaccante tra le altre squadre di Fiorentina e Parma; ecco le parole del giocatore rilasciate ai microfoni di Repubblica: “Quando parla il dottore Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa a Clifton, New Jersey, compresa mia moglie. La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare. Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti”. Dichiarazioni forti quelle dell’attuale attaccante del Real Salt Lake e che dimostrano come non tutti abbiano compreso a pieno la gravità dell’emergenza e la necessità di evitare al minimo indispensabile ogni tipo di spostamento.

