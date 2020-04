Ufficiale: PSG campione di Francia

Era arrivata nella serata di ieri la notizia della sospensione ufficiale della Ligue 1, massimo campionato di calcio francese, per la stagione 2019-2020. Meno di 24 ore dopo arriva un’altra ufficialità: il PSG è campione di Francia. La Federazione francese non ha seguito l’esempio dei colleghi olandesi, i quali avevano optato per non consegnare il titolo di campione a nessuna squadra. Si qualificano in Champions League con i parigini anche il Marsiglia ed il Rennes; mentre Lille, Reims e Nizza vanno in Europa League. Non c’è ancora ufficialità per quanto riguarda le retrocessioni, però se si rispettasse la classifica del campionato al momento dell’interruzione, scenderebbero di categoria: Amiens e Tolosa. Sarebbero invece promosse in Ligue 1 Lorient e Lens. La presa di posizione della Francia e il lieve aumento del tasso di contagiosità in Germania hanno frenato l’ottimismo circa una ripresa dei campionati europei, allo stesso tempo però continuano a fioccare le dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori, come Rakitic, Tommasi, Lotito, Immobile, che insistono per provare a riprendere, partendo dal presupposto che la nostra società in generale dovrà prepararsi a convivere con il virus.

