Di Livio: “Se si ripartisse si comprometterebbe anche la prossima stagione”

Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus e della Fiorentina ma nato e cresciuto calcisticamente a Roma e nella Roma, quest’oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di diversi temi, tra cui la ripresa del campionato e il futuro della Roma. L’opinionista Di Livio ha sollevato diversi dubbi circa la ripresa della stagione e degli allenamenti, sottolineando il rischio che si sta correndo nel rimettere ventidue giocatori in campo a disputare una partita di uno sport dove il contatto è necessario e costante. Poi Di Livio è intervenuto anche sul futuro della Roma: dai giovani formidabili Pellegrini e Zaniolo al tecnico Fonseca, per il quale nutre stima enorme. Andiamo a vedere uno stralcio dell’intervista:

Angelo “soldatino” Di Livio, perché è contrario alla ripartenza del calcio?

“Chi si prenderà la responsabilità di rimandare una squadra in campo? Ci saranno mille controlli, ma il calcio è uno sport che prevede il contatto fisico” dice l’ex nazionale.

Perché, allora, i presidenti della serie A vogliono ricominciare?

“Il calcio è mosso da interessi economici. Oggi, però, siamo di fronte ad una realtà pericolosa per tutti. I contagi sono ancora alti. Se dopo la ripresa qualche calciatore dovesse essere positivo annulleranno il campionato? Sarà impossibile preparare la partita nel modo giusto“.

Se si dovesse ripartire, che campionato sarà?

“Ci saranno tanti infortuni, si giocherà ogni tre giorni. Si finirà tardissimo, con il rischio di compromettere anche la prossima stagione. Se fossi ancora calciatore sarei preoccupato, mi piacerebbe sentire la loro opinione“.

La Roma che certezze ha?

“Un grande allenatore: Fonseca. In questi anni si è cambiato troppo, stavolta c’è l’allenatore giusto, che dovrà rimanere a lungo“.

Dopo lo stop sarebbe una Roma più forte?

“Sì, perché rientreranno Diawara e Zaniolo“.

Il quarto posto sarebbe alla portata di questa Roma?

“La differenza con l’Atalanta è tanta. Punterei sulla prossima stagione, con Zaniolo e Pellegrini che devono prendersi più responsabilità“.

