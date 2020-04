Daily Mail, Mertens apre al possibile trasferimento al Chelsea

Sta mattina sulle pagine del Daily Mail appare una notizia che spinge Dries Mertens verso Londra, sponda Chelsea. Secondo il quotidiano inglese l’attaccante belga avrebbe aperto ad un possibile trasferimento alla corte di Lampard, affascinato dall’idea di giocare in Premier League. Ricordiamo che Mertens è in scadenza di contratto con il Napoli, e già a gennaio i blues avevano provato l’affondo, ma De Laurentiis aveva sparato una cifra troppo alta per un giocatore in scadenza, così il Chelsea decise di tenere Giroud, che invece aveva trovato l’accordo con la Lazio. Stavolta potrebbe essere la volta buona per Lampard, anche se non va sottovalutato il rapporto che Mertens ha con la città di Napoli, il belga è oramai un napoletano acquisito e la possibilità del rinnovo sarà sempre viva fino a quando Dries non firmerà per un altro club. L’ attaccante belga conta anche numerose pretendenti in Italia, su tutte Inter e Roma, la situazione è ancora in continuo divenire e di chiaro c’è ben poco. Mertens è molto legato a Napoli, ma allo stesso tempo si trova molto bene in Serie A, questa situazione potrebbe spingerlo a : rinnovare con gli azzurri, oppure scegliere un’altra squadra italiana per rimanere in Serie A, oppure ad accettare la corte del Chelsea, decidendo così di non tradire il tifo napoletano.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!