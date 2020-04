Il Napoli può davvero fare a meno di Dries Mertens?

In casa Napoli inizia ad esserci preoccupazione intorno al futuro di Dries Mertens; l’attaccante belga, infatti, non ha ancora dato una risposta a De Laurentiis; il presidente partenopeo, infatti, aveva proposto al calciatore un prolungamento del suo attuale contratto con l’obiettivo di far chiudere al classe 1987 la carriera all’ombra del Vesuvio. L’esplosione del coronavirus ha rallentato la trattativa con Monaco ma soprattutto Inter pronte ad inserirsi. Una possibile cessione di Mertens sarebbe difficile da sostituire per il Napoli visto la sua capacità di incidere nei momenti decisivi e di essere determinante partendo dalla panchina; in pochi hanno la classe ed il talento del belga che ha, come caratteristica migliore, quella di sapersi muovere tra le linee e trovare sempre il modo di punire la difesa avversaria. Spalla ideale per la prima punta, può partire anche dall’esterno per poi accentrarsi e decidere se dialogare con l’attaccante o mettersi in proprio. Giocatore unico nel suo genere che il Napoli deve blindare in vista della prossima stagione, quella del riscatto,

