Milan, contatti continui Maldini-Gazidis. Vicina al conferma dell’ex capitano?

Contatti con Gazidis: la storia continua?

L’ad del Milan Ivan Gazidis presto dovrà affrontare il nodo legato alla conferma in dirigenza di Paolo Maldini. L‘ex capitano ascolterà la proposta dell’amministratore delegato e accetterà di restare solo nel caso in cui non gli venga proposto un ruolo depotenziato rispetto a quello attuale. Maldini viene descritto molto positivamente in termini di coinvolgimento in questo periodo di attività particolare, a cominciare dalle tante video conferenze che sta tenendo proprio con l’amministratore delegato. Inutile dare qualcosa per scontato in vista del prossimo futuro, la partita resta tutta da giocare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il fatto che Maldini venga descritto come molto attivo in termini di contatti con Gazidis potrebbe essere un indizio a favore del fatto che la società si sia finalmente decisa ad accontentare l’ex capitano e leggenda (e con lui probabilmente anche i tifosi), mettendo da parte la diffidenza post-licenziamento di Boban e assegnandoli gli incarichi sostanziali che richiedeva e che poneva come condizione per la permanenza all’interno dell’organigramma del Milan. Se così fosse bisognerebbe poi valutare il grado dell’incidenza di Maldini: se sarà coinvolto nelle scelte di mercato (e in tal caso, quali paletti in termini economici gli saranno posti), nell’eventuale esonero/conferma degli allenatori, nella gestione dei rapporti giocatori-tecnico-società.

