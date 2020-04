La Premier League pianifica la ripresa della stagione per il 9 giugno

Il virus sta ancora circolando in Europa, ma in un modo o nell’altro quasi tutti le nazioni del vecchio continente sono chiamate a riaprire le attività per non far gravare ancor di più sui cittadini questa drammatica crisi. Il calcio rientra tra i settori imprenditoriali che più stanno spingendo per tornare a lavorare, sappiamo che in Germania gli allenamenti proseguono ormai da una decina di giorni, mentre in Italia il Governo ha individuato il 18 maggio come data per la riapertura dei centri sportivi, anche se i club di Serie A sperano che alla fine si anticipi la data quantomeno di una settimana. Oggi invece l’Ansa mette chiarezza sulla situazione in Inghilterra, dove il Governo ha acconsentito alla ripresa del campionato nel rispetto di alcune stringenti raccomandazioni igenico-sanitarie. La data fissata per riprendere la Premier League dovrebbe essere il 9 giugno, mentre piano piano le squadre inglesi stanno già tornando ad allenarsi: West Ham, Arsenal e Brighton già sono a lavoro, mentre oggi è fissata la ripresa delle sedute del Tottenham. Il 25 maggio la Uefa attende dalle Federazioni un piano per terminare i rispettivi campionati, e la Premier vuole farsi trovare pronta.

