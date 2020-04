La Bundesliga riparte e non si fermerà in caso di nuovi contagi

Maggio potrebbe essere il mese decisivo per la ripresa della stagione calcistica; i vari campionati, infatti, stanno pensando di tornare in campo con tutte le precauzioni del caso dovute all’emergenza sanitaria che ha paralizzato il mondo. Uno dei primi campionati che potremmo tornare a rivedere è la Bundesliga; il massimo torneo tedesco si è interrotto con il Bayern Monaco in testa alla classifica e tre squadre, Borussia Dortmund, Lipsia e Borussia Monchengladbach, alla ricerca del sogno Meisterschale. La data stabilità per tonare a vedere rotolare il pallone sui campi della Germania è il nove maggio nonostante il Il presidente della Dfl Seifer non abbia ancora dato nessuna certezza in merito; i club, nel frattempo, sono tornati ad allenarsi con tutte le limitazioni del caso aspettano la decisione definitiva che dovrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. La sempre più probabile ripresa, però, non toglie la paura su eventuali nuovi contagi; da questo punto di vista è stata presa una decisione discutibile. La Bundesliga, in caso di nuovi casi di coronavirus, non sarà interrotta ma andrà avanti fino al termine del campionato; una scelta di difficile comprensione considerando come il rischio di nuovi casi nonostante si parla di un numero di tamponi pari a circa 20mila da qui a fine stagione.

