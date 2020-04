Quale futuro societario per la Roma?

L’esplosione del Coronavirus ha rallentato la trattativa tra Friedkin e Pallotta per l’acquisizione della Roma. Rallentano, non arrestato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono due le date che segnano il ritorno di Friedkin sulle tracce della Roma: il 30 aprile ed il 30 giugno. Quella del 30 aprile rappresenta già uno snodo importante per riaccendere la trattativa, visto che in quella data la Roma dovrà pubblicare la semestrale del bilancio approvata al 31 dicembre, che prevede perdite di esercizio di circa 87 milioni. La ripresa dovrebbe consentire al mondo economico di ricominciare a produrre nel giro di qualche settimana, allora Friedkin potrà valutare l’impatto della crisi sul sistema calcio e sui conti del club per cominciare a rivedere le cifre dell’operazione. L’altra data fondamentale sarà quella del 30 giugno: in quella data le società calcistiche chiudono e consegnano il bilancio, che per la Roma si preannuncia in forte rosso, solo allora quindi si potrà capire effettivamente quanto Pallotta dovrà immettere di liquidi nella società (al momento si parla di un’iniezione da circa 150 milioni).

Dopo queste due date la trattativa potrà riprendere spedita, portando Friedkin e Pallotta a rivedere le cifre per la cessione, con il nuovo magnate americano che giocherà a ribasso con l’attuale proprietario della Roma, forte della svalutazione del bene e della crisi economica generale. Al momento, a venire incontro alla società ci hanno pensato i calciatori col taglio degli stipendi che ha dato una boccata d’aria ai conti del club, ma ancora non è abbastanza per sanare il bilancio e perciò anche le strategie di mercato andranno riviste, con l’abbassamento generale del monte ingaggi ed i riscatti di Smalling e Mkhitaryan che si complicano.

In un periodo pieno di incertezze, l’unico spiraglio è che le parti hanno voglia di proseguire e di portare a termine l’operazione.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!