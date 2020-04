Roma, il piano per Mkhitaryan. Si allontana Smalling

Più passa il tempo e più sembra complicato terminare la stagione; le società, in ogni caso, sono al lavoro soprattutto in ottica futura. Da questo punto di vista è molto attiva la Roma che ha due questioni abbastanza spinose da risolvere: Mkhitaryan e Smalling, L’attaccante armeno ha espresso il desiderio di restare nella capitale; l’ipotesi principale per accontentare il giocatore è quella di un prestito con obbligo di riscatto per far contento anche l’Arsenal. Più complicata, invece, la trattativa di Smalling. Il difensore è stato protagonista di una stagione giocata ad alti livelli e lo United, proprio per questo, è intenzionato a farlo tornare. La società giallorossa avrebbe individuato in Lovren il sostituto ideale.

