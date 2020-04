Roma, nome nuovo per la fascia, Junior Firpo.

Alla Roma serve un terzino, in particolare a sinistra, vista l’età di Kolarov e le difficoltà fisiche di Spinazzola, che oltretutto è spesso utilizzato a destra, visto anche il futuro poco chiaro di Florenzi e Zappacosta.

L’ultima idea in casa Roma è quella di un profilo usuale ai propri bisogni, un terzino giovane e di prospettiva che si sia fatto già un po’ di esperienza, ed il nome ideale potrebbe essere il giovane terzino del Barcellona, Junior Firpo, classe ’96, dominicano di nascita, di nazionalità spagnola. 11 presenze in stagione, condite da un goal ed un assist, un bottino non ricchissimo ma considerando i mostri sacri a disposizione del Barca, numeri che bastano per candidarsi a prospetto per il futuro giallorosso, che permetterebbe al giocatore di crescere sotto l’ombra degli ultimi anni di carriera di Kolarov e poi prendersi la maglia da titolare.

Preso in questa stagione per una cifra di 18 Milioni dal Betis Siviglia, ex squadra anche del romanista Pau Lopez, e la società balugrana potrebbe intavolare la trattativa iniziando da un prestito con diritto di riscatto, opzione che permetterebbe alla Roma di valutare il giocatore per il futuro.

Un nome nuovo che potrebbe stuzzicare Petrachi ma anche i tifosi giallorossi.

