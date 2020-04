Napoli, per l’attacco piace Diego Costa.

Il Napoli guarda al futuro ed è alla caccia di un attaccante, visto che Mertens è in scadenza, Milik piace a diverse squadre e Llorente è nella fase finale della sua carriera.

Tra i vari nomi c’è un calciatore in particolare che si sposa anche con le preferenze caratteriali di mister Gattuso, parliamo di Diego Costa, al momento all’Atletico Madrid, ma con un futuro lontano dai colchoneros.

L’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo vedrà scadere il suo contratto nel 2021, e nel suo ritorno a Madrid non ha brillato come si pensava, solo 2 goal in questa stagione ed un infortunio importante che lo ha tenuto parecchio lontano dal campo.

Un’opportunità per tanti club, visto che l’Atletico potrebbe abbassare le pretese economiche per non rischiare di perderlo a parametro zero, considerando anche che il club biancorosso ha speso 65 Milioni nel 2018 per il suo acquisto, ed ha come unica chance accettare più facilmente le offerte che arriveranno. Il Napoli ci riflette, anche perchè sul giocatore ci sono anche Roma, Flamengo e Al Rayyan.

