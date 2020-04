Mihajlovic, in arrivo il risarcimento dallo Sporting Lisbona.

Lo Sporting Lisbona potrebbe dover risarcire il tecnico serbo di ben 3 Milioni di Euro. Questa la notizia battuta dal giornale portoghese A Bola, che riporta come la questione tra il club e l’attuale tecnico del Bologna potrebbe finire in tribunale, con una richiesta di risarcimento da parte dell’entourage di Sinisa.

La questione nasce nel 2018, quando il club biancoverde scelse Mihajlovic per la propria panchina, ma dopo appena una settimana arrivò la scelta shock di licenziare il tecnico serbo, a causa del cambiamento di proprietà, con il licenziamento del presidente Bruno de Carvalho. Miha aveva firmato un triennale da 2 milioni a stagione, e già all’epoca chiese una buona uscita che non arrivò.

Il caso è rimasto aperto in questi due anni ed ora sarà il tribunale a decidere sul da farsi, con il club portoghese che probabilmente sarà costretto a risarcire per danni l’allenatore del Bologna, per una cifra di circa 3 Milioni, valutata dall’entourage di Sinisa.

Una battaglia da vincere per Mihajlovic, anche se sicuramente non la più importante del suo anno delicato.

