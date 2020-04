Inter, deciso il futuro di Alexis Sanchez.

Poche presenza, un infortunio pesante e uno stop al campionato che ha portato alla scelta definitiva sul futuro del Nino Maravilla con la maglia dell’Inter. La sua avventura milanese finisce qui. I vertici nerazzurri ed il tecnico si sono riuniti per valutare la rosa futura.

Non sarà riscattato, il cileno non è indispensabile per Conte, il quale da tempo ha richiesto Giroud come riserva nel suo attacco, e anche se si dovesse terminare in qualche modo la stagione, l’ex attaccante dell’Udinese tornerà a Manchester, dove potrebbe tentare di convincere i Red Devils a dargli una seconda chance e riprovare una nuova avventura.

Di certo a Manchester al momento non sono contenti di questo ritorno, anche perchè al momento, come riporta The Sun, dovranno comunque pagare i bonus di Sanchez, per un ammontare di 1 Milione, come da contratto. Un matrimonio che non è mai fiorito e che neanche la breve esperienza nerazzurra è riuscita a risolvere.

