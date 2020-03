Benzema: “Non c’è paragone tra me e Giroud”

Chi trova un amico trova un tesoro, ma non è questo il caso per quanto riguarda Oliver Giroud che dal collega Karim Benzema ha ricevuto più di una stoccata. Il bomber franco algerino del Real Madrid si è intrattenuto con l’amico Mohamed Henni, famoso influencer di Instagram, sulla piattaforma social dove durante una diretta comune Henni ha chiesto a Benzema chi fosse il migliore tra lui e Giroud e se l’attaccante in scadenza col Chelsea potesse essere il leader della Nazionale, Benzema ben poco gentilmente ha risposto: “Chi è il migliore tra i due? Facile rispondere: non si può confondere la Formula 1 con i kart e sono generoso, non andiamo oltre…So di essere io la Formula 1″. Una battuta, forse, ma sicuramente queste parole non faranno piacere a Giroud. Benzema ha successivamente provato ad aggiustare il tiro, dicendo che: “Giroud funziona perché è lì. Non è spettacolare, non esalta la folla ma lavora, fa il suo. Quel che fa lui non lo vedrete in un Griezmann né in un Mbappé“.

Oliver Giroud, bomber del Chelsea in scadenza di contratto a giugno, è stato messo da tempo nel mirino da Inter e Lazio che lo vorrebbero acquistare a parametro zero. La Lazio sembra anche più interessata e decisa dell’Inter ma l’attaccante francese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, giorni fa ha parlato delle trattative non andate a buon fine che lo hanno riguardato a gennaio dichiarando che: “Per me il progetto più interessante era quello dell’Inter: avevo parlato con Conte che mi aveva già fatto venire al Chelsea e apprezza il mio profilo. Un vantaggio, oltre al fatto che l’Inter gioca la Champions ed è un grande club. Poi anche la Lazio ci ha provato e i dirigenti sono pure venuti a Londra per cercare di fare qualcosa. Ma ero bloccato e ho dovuto rassegnarmi all’idea di restare qui”.

