Gattuso, De Laurentiis lavora per rinnovargli il contratto

Non è stata una stagione semplice per il Napoli; i partenopei hanno dovuto affrontare molte difficoltà tra cui l’esonero di Ancelotti al termine di un periodo veramente nero per il club. De Laurentiis, nel tentativo di risollevare l’annata, ha scelto Gattuso; l’ex tecnico del Milan, dopo un primo periodo di difficoltà, è riuscito a dare la sua impronta ottenendo anche dei buoni risultati come il successo nell’andata della semifinale di coppa Italia a San Siro contro l’Inter. Gli ultimi mesi di Gattuso al San Paolo hanno convinto il presidente partenopeo ad avviare la trattativa per il rinnovo del contratto. L’obiettivo è trovare l’accordo entro il 30 aprile per evitare che il tecnico possa liberarsi usando la clausola inserita al momento della firma. De Laurentiis sta lavorando per far continuare un matrimonio iniziato per caso; l’obiettivo è, ovviamente, quello di far tornare il Napoli a lottare per lo scudetto.

