Radu, la Lazio lavora per il rinnovo del contratto fino al 2022

La Lazio è la squadra, dal punto di vista prettamente sportivo, maggiormente penalizzata dallo stop del campionato considerando come i ragazzi di Inzaghi stiano lottando per lo scudetto. Uno dei giocatori più rappresentativi all’interno della rosa biancoceleste è, senza ombra di dubbio, Stefan Radu; il difensore ha avuto una travagliata estate dove sembrava ad un passo dall’addio. Alla fine è rimasto dando il suo solito contributo; proprio per questo il club capitolino sta pensando di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2022. Un prolungamento che potrebbe permettere a Radu di superare un certo Favalli nel numero di presenze nella storia biancoceleste. La Lazio è al lavoro per far continuare il matrimonio con il classe 1986, sempre più idolo dei tifosi.

