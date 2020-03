Totti ricorda l’esordio con la Roma: “27 anni d’amore”

Ventisette anni fa Francesco Totti faceva il suo esordio con la maglia della Roma. Nella gara contro il Brescia del 28 marzo 1993, il “Bimbo de Oro” vestiva per la prima volta in Serie A la maglia giallorossa. Un momento storico per il club capitolino e per il nostro campionato che lo stesso Francesco Totti ha voluto ricordare con un post speciale sul proprio profilo Instagram: “Sono passati 27 anni d’amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente…un amore che non avrà mai fine”. Un esordio davvero unico, considerando che Totti non si era mai nemmeno allenato con la prima squadra fino a quel momento: il tecnico giallorosso Vujadin Boskov era stato quasi costretto ad aggregarlo alla lista dei convocati, visto l’infortunio in extremis di Hassler. Totti fece il suo ingresso in campo con la Roma avanti saldamente per 2 a 0, subentrando a un altro giocatore che ha lasciato il segno nella storia del club romano come Ruggiero Rizzitelli. Soltanto il giorno prima, il sedicenne Francesco Totti aveva giocato da sotto età con la Primavera, segnando una doppietta.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?