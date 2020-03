QUANTO NE SAI SULLA NAZIONALE ITALIANA?

Dalle notti magiche al POPOPOPOPOPOPO, vediamo se siete tanto ferrati quanto tifosi della nostra nazionale azzurra con questo test che ripercorre storie, aneddoti, record e dati della nostra rappresentativa italiana nel tempo.

Dovrai rispondere a 10 domande sul campionato inglese: ad ogni risposta corretta saranno assegnati 10 punti, in caso di errore invece il punteggio della domanda sarà 0! In base al tuo punteggio finale sarai associato ad un particolare personaggio famoso in ambito Nazionale!

Vuoi metterti alla prova? Qui sotto puoi inserire facoltativamente il tuo nome (o un nickname), in modo da poterti inserire in una classifica dei migliori utenti (in base al punteggio e al tempo impiegato) che stileremo e pubblicheremo sui nostri social!

Sei pronto? Iniziamo!