Immobile: “accetteremo l’annullamento della stagione”

L’ emergenza Coronavirus, per quanto negli ultimi giorni vi siano stati dei lievissimi segnali positivi, è ancora in una fase acuta e la Serie A ha sempre meno tempo per decidere cosa ne sarà della stagione 2019/2020. A tal proposito si è espresso tramite il suo personale profilo Instagram anche Ciro Immobile, attaccante della Lazio ed attuale capocannoniere del campionato, affermando che sarà accettata ogni decisione, compresa quella di annullamento della stagione corrente:

“Annullamento per Coronavirus? Credo sia giusto accettare tutto quello che ci diranno di fare. Siamo in piena emergenza tutti e quello che conta è la salute, noi saremo pronti a fare tutto quello che verrà deciso».

