Coronavirus, Serie A ad un bivio: ripresa o tracollo

Il calcio sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia causa coronavirus, l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo. In questi giorni si valutano tutte le alternative possibili per far concludere la stagione; al momento le ipotesi sono molte ma non esiste nulla di certo essendo tutto legato allo sviluppo del virus. La Serie A, però, deve ripartire specie a livello finanziario e, da questo punto di vista, è stata indetta una riunione tra UEFA, ECA e le varie leghe europee per trovare una soluzione. L’annullamento della Serie A, infatti, porterebbe ad un indebitamento complessivo delle società pari a 2.5 miliardi di euro (1.5 nei confronti delle banche e degli istituti di factoring che hanno già anticipato i ricavi televisivi, al momento a rischio, alle varie società). La Serie A si trova ad un vero e proprio bivio: o riprende o rischia seriamente il collasso.

