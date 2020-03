La FIFA studia le date del prossimo calciomercato

La FIFA non starà a guardare mentre il Coronavirus distrugge economicamente il calcio fino a portarlo al default totale, dunque i vertici del calcio mondiale si stanno riunendo per studiare le contromosse e varare nuove regole che rilancino il calcio. In questi giorni, come riportato da OneFootball, si sta studiando un modo per aprire il calciomercato senza che interferisca con la possibile ripresa dei vari campionati e coppe che con tutta probabilità verranno recuperate e terminate in estate.

La prossima sessione di calciomercato potrebbe durare fino a gennaio 2021, questa è l’incredibile soluzione sulla quale i vertici della FIFA stanno ragionando in queste ore. Il Coronavirus ha sicuramente minato la quotidianità di tutti, sport compreso, ed ora è arrivato il momento di prendere decisioni coraggiose per rilanciare un movimento che altrimenti rischia di collassare senza gli introiti che i club avevano previsto ad inizio stagione. La decisione di tenere aperto il mercato fino a gennaio 2021 nasce da un’idea della FIFA per limitare i danni inevitabili che subiranno le società calcistiche dai mesi di inattività, così da dargli modo di riorganizzarsi e partecipare alla compravendita dei calciatori senza dover stravolgere troppo i piani di rinforzamento o ristrutturazione delle varie rose.

Nulla ancora è deciso, ma molti dei club europei sarebbero già d’accordo con questa soluzione dando pieno appoggio alla FIFA.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?