Serie A: taglio stipendi del 30%!

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’emergenza Coronavirus ha già causato perdite da 70 milioni. Se la Serie A non dovesse riprendere, le perdite potrebbero salire a 700. La Lega spera di ripartire ad inizio maggio ed in tal caso il danno sarà tra i 160 ed 170 milioni. Dunque è sempre più probabile la decisione di bloccare le mensilità di marzo e di attuare una riduzione del monte ingaggi dei calciatori. Così facendo, i club risparmierebbero 465 milioni di euro, e il Napoli 28. Il presidente del Napoli De Laurentiis avrebbe chiesto un taglio fino al 30% degli ingaggi dei giocatori, consapevole dell’incidenza del 67% su questi ultimi sul fatturato delle società. Il taglio non sarebbe uguale per tutti: si va da un minimo del 15% per chi guadagna 300 mila euro a un massimo del 30% per gli ingaggi superiori a 1,5 milioni. la Lega tuttavia prende tempo, convinta che tali decisioni debbano riguardare anche i principali campionati europei.

