Sampdoria, Linetty: “Vicino al Torino a gennaio, ma non volevo lasciare”

Linetty retroscena di mercato

Il centrocampista della Samp Karol Linetty, intervistato dal portale polacco Newonce Sport, ha svelato un retroscena dell’ultima sessione di mercato e ha spiegato il motivo che lo ha spinto a rimanere a Genova. Nonostante l’interesse del Torino, ha prevalso la voglia di guidare i blucerchiati fuori dalla zona retrocessione:”Non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza, cambiando improvvisamente squadra. Devo molto a questa società. Sono contento per tutto quello che ho vissuto qui a Genova. E quest’anno possiamo ancora regalare tante gioie ai tifosi blucerchiati. Futuro? Cosa accadrà in estate lo vedremo più avanti”.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?