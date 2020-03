Il calendario dei compleanni: Walter Samuel

Quest’oggi, lunedì 23 marzo, Walter Adrian Samuel compie quarantadue anni. Nato a Firmat nel 1978, Samuel si è affermato come uno dei difensori più forti e vincenti della storia del calcio, in particolar modo nel nostro campionato.

Crebbe calcisticamente in patria tra Newell’s Old Boys e Boca Juniors, dove a soli ventidue anni vinse una Copa Libertadores e due Primera Division argentina, nel 2000 approdò in Italia grazia ad un’operazione di mercato record messa in piedi dalla Roma: 34 miliardi di lire al Boca Juniors e 162 milioni di lire al mese al ragazzo. Nella Roma il difensore si attestò come uno dei giovani più forti dell’intero movimento calcistico e guadagnò anche la titolarità in Nazionale argentina grazie alle sue prestazioni in maglia giallorossa, prestazioni che permisero alla Roma di vincere lo storico scudetto della stagione 2000/2001 ed anche una Supercoppa Italiana. Espressosi a Roma come uno dei difensori più forti dell’intero panorama, fu quindi acquistato dal Real Madrid nell’estate del 2004 dopo un’operazione di mercato da 25 milioni di euro. Con la camiseta blanca però Samuel visse una stagione incolore dove non riuscì ad esprimersi ai suoi livelli ed il Real Madrid in quella stagione non alzò alcun trofeo. Nell’estate del 2005 Marco Branca e Lele Oriali, dirigenti addetti al mercato dell’Inter di Mancini, fiutarono l’affare e prelevarono Samuel dal Real Madrid per soli 16 milioni. Nacque quindi il sodalizio tra Samuel e l’Inter: il calciatore argentino in maglia nerazzurra giocò ben nove stagioni nelle quali vinse sei Serie A, quattro Supercoppa Italiana, tre Coppa Italia, un Mondiale per Club e la storica Champions League del 2009/2010 (anno del Triplete). Walter Samuel terminò la carriera nel Basilea dove giocò tra il 2014 ed il 2016 per due stagioni, dove vinse altrettanti campionati.

Walter Samuel si è sempre distinto come un calciatore estremamente serio e professionale, un atleta formidabile dottato di estrema forza fisica, grande resistenza e buonissima velocità, mentre in ambito tecnico si è sempre messo in luce per la sua buona tecnica, la sua abilità in marcatura e la sua durezza nei contrasti. L’aggressività e la abilità nella fase difensiva gli sono valsi il soprannome di The Wall.

Come riportato da Transfermarkt, Walter Adrian Samuel ha disputato 494 partite segnando anche 34 gol, in carriera ha alzato 21 trofei

