Chelsea e Crystal Palace si adoperano!

L’emergenza Coronavirus sta prendendo piede anche Oltremanica con oltre 2600 casi confermati(dati aggiornati al 18 marzo). La situazione sembra aggravarsi soprattutto nel sud di Londra, tanto che due tra le tante squadre della capitale inglese si stanno impegnando per fare la loro parte in questo periodo difficile. Il Chelsea di Roman Abramovich e il Crystal Palace di Steve Parish (che per primo aveva annunciato di voler dare il via all’iniziativa) hanno messo a disposizione i loro impianti, lo Stamford Bridge e il Selhurst Park, per l’accoglienza dei pazienti qualora dovessero risultare in eccesso rispetto alla capacità dell‘NHS (il servizio sanitario nazionale inglese). Da segnalare come già da qualche mese la squadra di Parish si fosse attivata per adibire il proprio stadio all’accoglienza dei senzatetto.

È tempo di podcast, è tempo di Premier League! Che succede nel campionato inglese di eclatante? Succede che United e Chelsea, con tutta probabilità, a fine stagione cambieranno la guardia alle proprie porte visto che i guardiani scelti non stanno facendo al meglio il proprio lavoro. David De Gea e Kepa Arrizabalaga, stessa nazione e stesso ruolo, carriere diverse ma ugualmente importanti ed un presente incerto tra incomprensioni con il tecnico, papere e panchine; in tutto questo polverone si fanno largo i sostituti per la prossima stagione!

Porte girevoli, e dieci partite a disposizione di Kepa e De Gea per dare risposte importanti a Lampard e Solskjær…