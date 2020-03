Il Papu Gomez ha espresso in modo colorito sui social la sua opinione riguardo coloro che, anziché rispettare il decreto per far fronte all’emergenza Coronavirus, continuano a uscire di casa per correre, oppure usano tale motivazione come scusa per farsi una passeggiata. Il fantasista dell’Atalanta ha postato sulle storie di Instagram la lugubre foto, ormai divenuta celebre, dei camion dell’esercito che tutti in fila trasportano fuori da Bergamo le salme dei defunti, ormai troppo numerose per gli obitori della città, con allegata la seguente didascalia:”A tutti i runners o finti runners che vogliono ancora uscire ad allenarsi, restate a casa porca p*****a. Che c***o avete in testa? Basta, basta, basta, ogni mattina ci svegliamo con cattive notizie, la gente muore,ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire.”

