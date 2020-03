Sky si prepara a rimborsare gli abbonati?

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio i paesi europei ed anche le manifestazioni sportive, e non ha risparmiato nessuno sport. Una notizia pessima per i clienti delle emittenti televisive, che, almeno per ora, continuano a pagare un abbonamento nonostante l’offerta sia praticamente inesistente. In Italia la paytv di riferimento è Sky, il cui pacchetto completo, comprensivo anche della piattaforma DAZN, costa all’incirca 66euro. Questa criticità diciamo che riguarda ogni emittente televisiva o piattaforma on line che si cimentava nell’offerta sportiva, come appunto Sky, DAZN, o l’NBA league pass, per gli amanti della pallacanestro americana. Ad oggi l’offerta di SkySport concerne esclusivamente vecchie partite, come il glorioso percorso dell’Italia ai mondiali del 2006, grandi match della stagioni passate di Serie A, NBA, Formula 1 e MotoGP. Prima di prendere una qualsiasi decisione riguardante eventuali rimborsi, le varie emittenti sono in attesa delle comunicazioni ufficiali delle federazioni, che, data la situazione d’emergenza, nessuno sa quando potranno arrivare. In ogni caso Sky Sport ha in programma un piano di “mitigation” sui pacchetti, che permetterebbe ai clienti di usufruire dell’offerta massima a prescindere dall’abbonamento precedentemente sottoscritto. Basterà? Obbiettivamente sembra difficile, anche perché chissà quanti clienti già usufruiscono del pacchetto completo di Sky; resta però un buon piano per prendere tempo, nell’attesa che arrivi qualche ufficialità sul futuro delle competizioni. In ogni caso per far partire l’iniziativa sarà avviata una grande campagna di comunicazione con l’intento di mantenere i 5,2 milioni di fedelissimi. Sky si prepara a rimborsare gli abbonati? No… almeno per il momento, ma nell’attesa che le federazioni comunichino qualcosa punterà molto sul piano di “mitigation”, con la speranza che tra qualche settimana possa di nuovo offrire ai suoi clienti le migliori manifestazioni sportive.

