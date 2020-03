Fienga pianifica la gestione della nuova Roma

La Roma in questi anni ha sempre pagato profumatamente i propri giocatori, sia per quanto riguarda i cartellini che per quanto concerne gli stipendi, ma i risultati non sono stati all’altezza: la casella trofei segna ancora lo zero e con le spese fatte dalla Roma sul mercato non è accettabile, per questo l’AD del club Guido Fienga è stato incaricato di pianificare una gestione economicamente più sana per poter investire i soldi del budget in maniera più corretta. Come si legge su Tuttomercatoweb la prima cosa che dovrà fare Fienga sarà quella di abbassare il monte ingaggi, gonfiato a dismisura da calciatori poco o mai utilizzati, per reinvestire quei soldi nelle prossime finestre di mercato. C’è poi da considerare anche il fatto che la Roma potrebbe mancare nuovamente l’ingresso in Champions League e questo non permetterebbe al club capitolino di incassare i bei soldi freschi garantiti quando si accede alla competizione.

In scadenza nel 2021 troviamo una serie di calciatori che nella Roma non sono protagonisti ma guadagnano cifre da capogiro, pertanto a quei giocatori andranno rivisti e ridimensionati i contratti o con tutta probabilità verranno lasciati andare. In questa lista figurano Juan Jesus, Bruno Peres, Antonio Mirante, Federico Fazio, Diego Perotti e Aleksándar Kolarov (che però ha rinnovato recentemente).

C’è poi da affrontare il discorso riguardante Lorenzo Pellegrini: l’entourage del talentuoso centrocampista capitolino vorrebbe alzare l’ingaggio del ragazzo fino a toccare i 3 milioni netti a stagione (più bonus) e la Roma sarebbe anche disposta ad accettare queste richieste, a condizione però che venga eliminata la clausola rescissoria esistente nel contratto di Pellegrini che permetterebbe al ragazzo di liberarsi dalla Roma qualora arrivasse un’offerta per il cartellino di “soli” 30 milioni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport un altro dei compiti di Fienga sarà quello di valutare per bene la posizione dell’attaccante Cengiz Under: il turco ha rinnovato il proprio contratto con la Roma lo scorso anno arrivando a guadagnare 2 milioni netti a stagione, ma le sue prestazioni non stanno affatto convincendo né la dirigenza della Roma né tantomeno il tecnico Fonseca. Cengiz Under dunque potrebbe essere uno dei sacrificati in estate qualora ci fosse bisogno di denaro in entrata per le casse giallorosse, anche se la Roma crede nelle potenzialità del ragazzo che sembra proprio non aver espresso ancora tutto il suo potenziale. Su Cengiz Under si registrano interessamenti da parte di club di Bundesliga e Premier League.

